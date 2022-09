Ecco il Vivo X Fold Plus in tutto il suo splendore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il seguito del primo smartphone pieghevole di Vivo è prossimo all'uscita, lo abbiamo visto recentemente apparire sul sito di certificazione TENAA e ora emergono ulteriori dettagli.

Vivo ha ufficialmente riconosciuto l 'X Fold Plus, illustrandone il nuovo design della cerniera e la colorazione rossa.

Non è stata ancora comunicata una data di uscita, ma su Weibo sono state diffuse altre immagini trapelate, condivise dal noto informatore Mukul Sharma.

La colorazione Huaxia Red è particolarmente attraente, a nostro avviso, e sarà affiancata da un'opzione blu, senza varianti bianche o nere in vista.

Il telefono sembra avere una certa consistenza sul pannello posteriore, forse con un rivestimento in stile pelle.

Il Vivo X Fold Plus dovrebbe essere dotato di un display pieghevole da 8,03 pollici all'interno e di uno schermo da 6,53 pollici all'esterno.

Entrambi gli schermi saranno in grado di garantire una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il telefono sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il telefono dovrebbe essere dotato di un processore di ultima generazione.

Il telefono dovrebbe essere dotato di una configurazione quadrupla di fotocamere e nelle immagini trapelate si vede chiaramente il marchio Zeiss.

Naturalmente, al momento non è noto se questo dispositivo verrà lanciato al di fuori della Cina, ma il suo predecessore era un'esclusiva del mercato cinese, per cui non staremo con le mani in mano.

Scritto da Luke Baker.