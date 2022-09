Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Vivo sembra pronta a rilasciare il seguito del suo primo telefono pieghevole, il Vivo X Fold. Il nuovo modello - probabilmente chiamato Vivo X Fold Plus - è approdato su TENAA, il che suggerisce che il lancio è imminente.

Come è consuetudine per molti marchi cinesi di smartphone, sembra trattarsi di un aggiornamento minore di sei mesi, in cui cambia ben poco dal punto di vista del design e delle specifiche.

Si tratta ancora in gran parte dello stesso fattore di forma del modello di prima generazione, anche se le immagini sul sito di certificazione rivelano una striscia "go faster" sul retro di questo nuovo modello.

Le specifiche elencate rivelano anche che la batteria avrà la stessa capacità di 4600 mAh, suddivisa in due celle da 2300 mAh per supportare la tecnologia di ricarica rapida dell'azienda.

Questo aggiornamento del modello 'Plus' vedrà probabilmente l'aggiornamento del processore interno dal vecchio Snapdragon 8 Gen 1 allo Snapdragon 8 Plus Gen 1, il che rappresenta l'aggiornamento più significativo tra il primo modello e questo nuovo modello non ancora presentato.

Finora, il Vivo X Fold è uno dei tanti telefoni pieghevoli che non sono ancora stati lanciati al di fuori della Cina, insieme a Oppo Find N e all'ultimo modello di Moto Razr.

Non si sa ancora se Vivo potrebbe espandere l'offerta del suo dispositivo flessibile di fascia alta anche in Europa, nel Regno Unito o negli Stati Uniti, ma non appena ciò accadrà non mancheremo di farvelo sapere.

Scritto da Cam Bunton.