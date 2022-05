Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie Vivo X80, lanciata in Cina ad aprile, è stata ora lanciata a livello globale, il che significa che sarà più ampiamente disponibile.

Il modulo della fotocamera è stato ampliato, con un grande blocco della parte posteriore del telefono dedicato a mettere in evidenza le varie fotocamere - e la collaborazione con Zeiss, che si traduce in una serie di filtri e opzioni sia per le foto che per i video.

La maggior parte dell'interesse sarà probabilmente rivolta al Vivo X80 Pro, che è un nuovo telefono di punta e soddisfa praticamente tutte le specifiche tecniche possibili.

Il Vivo X80 Pro è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1, con 12 GB di RAM e un'enorme camera di vapore per il raffreddamento.

L'X80 Pro supporta la ricarica a 80W, ma è la ricarica wireless a 50W quella a cui dovrete prestare attenzione. Tuttavia, è necessario acquistare separatamente un caricatore wireless compatibile. La batteria è da 4700 mAh.

Il display da 6,78 pollici con bordi curvi rende il telefono maneggevole nonostante le dimensioni. La risoluzione è QHD+ e il display è un AMOLED LTPO, che offre una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

Ci sono doppi altoparlanti stereo, un sensore di impronte digitali a ultrasuoni nel display e una serie di fotocamere sul retro.

È soprattutto della fotocamera che Vivo parla, volendo presentare questo dispositivo come un telefono con fotocamera, affermando che il design è influenzato dalla messa in mostra della fotocamera, eccetera.

C'è una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, una ultrawide da 48 megapixel e una coppia di teleobiettivi a periscopio. Come abbiamo visto su altri telefoni, uno dei due obiettivi è destinato al ritratto, con uno zoom nativo di 2x, ma è anche potenziato da un gimbal per la stabilizzazione, ampiamente utilizzato anche per i video.

Infine, c'è il secondo obiettivo a periscopio con zoom ottico nativo 5x.

La fotocamera è supportata dal chip di imaging Vivo V+, ci sono lenti Zeiss e tonnellate di funzioni della fotocamera per sfruttare tutto questo.

Il Vivo X80 - il modello non Pro - è dotato di MediaTek Dimensity 9000, una batteria da 4500 mAh e nessuna ricarica wireless. Il display non offre il refresh adattivo, è a 120 o 60 Hz, mentre manca la seconda fotocamera con zoom ottico 5x.

Quindi questi telefoni sono strettamente allineati sotto molti aspetti, ma hanno dimensioni e pesi diversi e offrono un hardware leggermente diverso, permettendo di distinguere tra l'X80 e l'X80 Pro.

Entrambi vengono lanciati su Android 12 con FunTouch OS 12. Non si conoscono ancora i prezzi e le date di disponibilità, e Vivo non è sempre stata del tutto affidabile nel rendere disponibili all'acquisto i dispositivi che lancia.

Per l'Europa Vivo prevede di vendere solo il modello X80 Pro, mentre l'X80 sarà disponibile soprattutto in Asia.

Scritto da Chris Hall. Modifica di Rik Henderson.