Vivo X80 e X80 Pro lanciati in Cina, il rilascio globale seguirà a maggio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Vivo ha annunciato i suoi ultimi dispositivi di punta, il Vivo X80 e il Vivo X80 Pro. Anche se sono stati lanciati in Cina, il lancio globale è previsto per l'8 maggio.

I nuovi telefoni sono caratterizzati da un enorme segmento della parte posteriore dedicato alla fotocamera. Questo vede una grande piastra che domina la metà superiore della parte posteriore, con un set rotondo con più lenti. Si tratta di un sistema Zeiss, come per i precedenti dispositivi Vivo.

È interessante notare che è stato riferito che ci saranno entrambe le versioni Snapdragon e Dimensity dell'X80 Pro. Uno sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1, mentre l'altro sarà MediaTek Dimensity 9000. Esattamente come questi saranno gestiti nelle vendite globali rimane da vedere, ma sospettiamo che sarà solo Snapdragon.

C'è una batteria da 4700mAh con 80W di ricarica cablata e 50W wireless.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 26 aprile 2022

Andando avanti, c'è un display AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sul modello Pro, questo è adattivo da 1-120Hz e ha una risoluzione Quad HD.

La fotocamera principale offre un sensore da 50 megapixel, insieme a un 48 megapixel ultrawide, un obiettivo da 12 megaxpiel per i ritratti e un teleobiettivo da 8 megapixel tipo periscopio. C'è una fotocamera frontale da 32 megapixel.

L'obiettivo periscopio offre uno zoom ottico 5x e uno zoom digitale fino a 60x.

Il Vivo X80 Pro misura 164,57 x 75,3 x 9,1 mm.

Il Vivo X80 offre solo la Dimensity 9000, con una batteria da 4500mAh con 80W di ricarica. Il display molto lo stesso, anche se riferito su offre 60 o 120Hz, piuttosto che la gamma completa adattiva. È anche solo Full HD+.

Per quanto riguarda le telecamere, il Vivo X80 offre una fotocamera principale da 50 megapixel, 12 megapixel ultrawide e 12 megapixel ritratto, ma manca lo zoom periscopio.

Entrambi questi modelli sono offerti in una gamma di colori, tra cui un accattivante pelle arancione sul Vivo X80 Pro, un po' come l'Oppo Find X2 Pro del 2020. Esattamente quali modelli, colori o specifiche avremo per il lancio globale rimane da confermare.

Scritto da Chris Hall.