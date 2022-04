Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Vivo ha preso in giro il suo primo telefono pieghevole - l'X Fold - per un po', ma ora il dispositivo è finalmente ufficiale, offrendo specifiche di punta e un buon prezzo. La fregatura? Si può comprare solo in Cina.

Il Vivo X Fold prende spunti dal Galaxy Z Fold 3 di Samsung, vedendo una piega verticale verso il centro, con conseguente design in stile libro. Vivo ha dichiarato che l'X Fold ha un design senza pieghe e che resisterà fino a 300.000 pieghe. Il display può anche essere ruotato tra 60 gradi e 120 gradi, si dice.

All'esterno del dispositivo, troverete uno schermo da 6,53 pollici con una risoluzione Full HD+, mentre il display interno è un pannello OLED LTPO da 8,03 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, risoluzione 2160 x 1916 pixel e supporto HDR10+.

In termini di hardware, c'è uno Snapdragon 8 Gen 1 in esecuzione, una batteria da 4600mAh e il supporto per la ricarica cablata 66W, così come la ricarica wireless 50W.

Ci sono due lettori di impronte digitali in-display a bordo e il Vivo X ha anche una configurazione quadrupla della fotocamera posteriore, composta da uno snapper principale da 50 megapixel, uno snapper ultra grandangolare da 48 megapixel, un sensore teleobiettivo da 12 megapixel con zoom 2x e una fotocamera periscopica da 8 megapixel con zoom 5x.

Per quanto riguarda le fotocamere anteriori, il Vivo X Fold opta per uno snapper punch hole da 16 megapixel all'esterno e lo stesso sul pannello interno.

Purtroppo, il Vivo X Fold è solo in Cina, e ci si aspetta che rimanga tale. Si parte da 8.999 yuan (circa £1100/$1400) per una variante da 12GB di RAM e 256GB di storage, passando a 9.999 yuan (circa £1200/$1600) per il modello da 12GB di RAM e 512GB di storage.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Britta O'Boyle.