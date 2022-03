Vivo X Fold ottiene rendering ufficiali e una data di lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Vivo sta lavorando al suo primo telefono pieghevole , il Vivo X Fold, che sarà dotato di un display pieghevole verso l'interno simile al Samsung Galaxy Z Fold 3 .

In primo luogo, abbiamo sentito delle voci , poi abbiamo visto gli schemi , ora siamo trattati per i rendering ufficiali del dispositivo in arrivo.

Il Vivo X Fold sembra presentare una finitura effetto pelle testurizzata con un sottile marchio Vivo sul retro.

Un pannello circolare ospita l'array quad-camera con un flash LED solitario che lo punteggia a destra.

Sopra il flash, possiamo vedere chiaramente il marchio Zeiss, suggerendo che avremo delle ottiche premium su questo pieghevole.

Il dispositivo ha uno schermo frontale di dimensioni standard e un display tablet pieghevole verso l'interno.

Presumibilmente, l'X Fold avrà un display di copertura più ampio e più alto rispetto a Z Fold 3 e Oppo Find N.

I lati del telefono ospitano un pulsante di accensione, un bilanciere del volume e un dispositivo di scorrimento degli avvisi.

Si dice che il telefono sia disponibile nelle colorazioni blu, cremisi e arancione - Ci aspettiamo che alcune persone saranno infastidite dalla mancanza di finiture in bianco e nero più sottili.

Coloro che sono entusiasti di saperne di più sull'X Fold non devono aspettare troppo a lungo, poiché Vivo terrà un evento di lancio in Cina l'11 aprile.

Non si sa ancora se il telefono sarà reso disponibile al di fuori della Cina, ma incrociamo le dita per buone notizie l'11.

Scritto da Luke Baker.