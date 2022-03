Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un leak dell'X Note di Vivo - come ripreso dal social cinese Weibo - potrebbe segnare la fine della serie NEX dell'azienda e l'inizio di una nuova generazione di dispositivi di punta.

Vivo utilizza da tempo il moniker NEX per portare al pubblico funzionalità sperimentali e all'avanguardia, dalla fotocamera pop-up di NEX S, fino all'avvento del display a cascata quando il NEX 3 è arrivato nel 2019 .

Ma è stato abbastanza silenzioso da quella data, con Vivo che si è concentrato invece sui suoi eccellenti dispositivi di punta della serie X. Ma questo sembra sul punto di cambiare con l'aspetto trapelato dell'X Note. Quindi cosa possiamo aspettarci?

L'aspirante NEX 5 sfoggia un familiare display con bordo curvo - chiamatelo display a cascata se volete - che sembra essere il sapore dell'anno per i marchi cinesi, tra cui Honor e Huawei . Tuttavia, si dice che Vivo utilizzi un enorme display widescreen da 7 pollici - suggerendo che l'era delle ammiraglie ultra-grandi non è ancora alle spalle - con una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Si dice che altre specifiche includano la piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm , abbinata a 12 GB di RAM, insieme a una capacità della batteria di 5.000 mAh con ricarica wireless da 80 W e 50 W.

Ma sono le fotocamere posteriori dell'X Note l'aspetto più accattivante. Si dice che sia dotato di un sensore principale da 50 megapixel, il tipo di sensore S5KGN1 di Samsung, come una delle quattro fotocamere. Le altre tre fotocamere soddisfano il grandangolo (48 MP) e lo zoom (12 MP e 8 MP), anche se le specifiche esatte di questo non sono ancora chiare.

Quindi il gioco è fatto: il Vivo NEX 5 sembra essere il Vivo X Note. Sarà interessante vedere come questo conviva con la serie Vivo X70 con il suo sistema di stabilizzazione del gimbal, tuttavia, come modo per separare quale serie rappresenta il vero fiore all'occhiello. Più come ce l'abbiamo.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Mike Lowe.