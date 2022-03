Lo schema Vivo X Fold mostra un potenziale design pieghevole

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I piani per un telefono pieghevole di Vivo sono stati rivelati di recente, con specifiche chiave, dettagli e persino il suo nome trapelati all'inizio di marzo .

Ora potremmo avere un'idea di come appare, con un concetto di design schematico pubblicato da un importante informatore online.

Si dice che il Vivo X Fold abbia un'unità quad-camera sul retro, composta da una fotocamera principale da 50 megapixel, ultrawide da 48 megapixel, teleobiettivo da 12 megapixel e un sensore aggiuntivo da 8 megapixel per buona misura. Questi saranno disposti in modo circolare, se l'immagine deve essere presa come letta.

In arrivo anche Vivo X Fold, il primo telefono con schermo pieghevole di Blue Factory. L'aspetto è probabilmente così, lo schermo esterno è centrato con uno schermo curvo a foro singolo e la parte posteriore ha quattro fotocamere a tutte le lunghezze focali e non c'è l'apertura laterale delle impronte digitali. pic.twitter.com/qqoJjWrUwO — Digital Chat Station (@chat_station) 7 marzo 2022

Inserito da Digital Chat Station , l'illustrazione promuove anche l'idea che il telefono si ripiegherà verso l'interno con un display frontale esterno che ospita una fotocamera perforata. Avrà anche un bordo arrotondato.

Il leaker afferma inoltre che non c'è un sensore di impronte digitali sui lati, portando alcuni a credere che potrebbe invece avere un sensore sotto il display.

Non sono stati aggiunti altri dettagli, anche se comprendiamo che Samsung fornirà il display pieghevole e che sarà compreso tra 8 e 8,2 pollici.

È probabile che Vivo X Fold venga presentato e rilasciato prima in Cina, qualche tempo dopo quest'anno.

Scritto da Rik Henderson.