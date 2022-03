Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Vivo sta lavorando a un telefono pieghevole per il lancio entro la fine dell'anno e una nuova fuga di notizie ha rivelato alcune delle sue specifiche chiave.

Provvisoriamente soprannominato Vivo X Fold, si dice che il telefono presenti un design pieghevole verso l'interno, proprio come il Samsung Galaxy Z Fold 3 e Honor Magic V. In effetti, il pannello pieghevole interno potrebbe anche essere fornito dalla precedente società, con una precedente voce che indicava Vivo come uno dei produttori a cui fornire i display LTPO a 120 Hz di Samsung.

Altre specifiche che verranno rivelate nell'ultimo leak includono un display esterno da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Si dice anche che sia curvo ai lati e con un ritaglio perforato per la fotocamera frontale.

Il display interno sarà da 8 pollici, che corrisponde quasi alla voce precedente (che diceva 8,2 pollici). Anche un altro ritaglio di perforazione sarà su quel display.

Secondo quanto riferito, l'X Fold utilizzerà il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e funzionerà con una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 80 W e wireless da 50 W.

Ci sarà un'unità quad-camera sul retro, con una fotocamera principale da 50 megapixel, ultrawide da 48 megapixel, teleobiettivo da 12 megapixel e un sensore aggiuntivo da 8 megapixel per l'avvio.

Non è stata ancora suggerita una data di lancio, ma è probabile che venga rilasciato prima in Cina entro la fine dell'anno. Potrebbe quindi seguire un lancio globale.

Scritto da Rik Henderson.