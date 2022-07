Come disattivare il fastidioso suono di aggiornamento di Twitter "cinguettio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel luglio 2022 Twitter ha rilasciato un aggiornamento alle sue applicazioni per iOS e Android che prevede un nuovo suono di aggiornamento quando si tira giù l'app per caricare nuovi tweet.

Il problema? Il nuovo suono di aggiornamento è molto fastidioso.

Invece del classico fruscio della carta e del piccolo schiocco che senza dubbio conoscete bene se siete utenti accaniti di Twitter, il nuovo suono è simile al cinguettio di un uccello. Ogni volta che si tira giù per aggiornare.

Non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi a disattivare di nuovo il cinguettio. Qui di seguito troverete le istruzioni per iOS e Android, in modo da non dover mettere il telefono in modalità silenziosa solo per sbarazzarvi del rumore indesiderato.

Per disattivare il suono cinguettante di aggiornamento di Twitter sul vostro iPhone, seguite i passaggi riportati di seguito. È facile e semplice, per fortuna, una volta che si sa come fare.

Aprite l'applicazione Twitter Premete l'icona del vostro profilo nell'angolo in alto a sinistra della scheda Home Scorrete verso il basso fino a "Impostazioni e privacy". Toccate "Accessibilità, visualizzazione e lingue". Toccate "Display e suoni". Disattivare "Effetti sonori".

Per disattivare il suono di aggiornamento di Twitter "cinguettio" su un dispositivo Android, seguite la procedura seguente:

Aprire l'applicazione Twitter Toccate l'icona del vostro profilo nell'angolo in alto a sinistra della scheda Home Toccare "Impostazioni e privacy". Toccate "Accessibilità, visualizzazione e lingue". Alla voce Suono, disattivare gli "effetti sonori".

Questo è tutto. Quando si torna alla pagina principale di Twitter e si tira verso il basso per aggiornare, il telefono dovrebbe essere tornato alla versione non cinguettante.

Scritto da Britta O'Boyle.