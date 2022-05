Tre e Vodafone in trattative per una nuova fusione, secondo un rapporto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli operatori di telefonia mobile britannici Three e Vodafone avrebbero ripreso i colloqui per una possibile joint venture.

Vodafone starebbe cercando di unire le sue attività nel Regno Unito con Three UK di CK Hutchinson, per creare una rete più grande in grado di competere con operatori del calibro di EE e Virgin Media O2.

In precedenza, Three aveva fallito nel tentativo di acquisire O2 e la Commissione europea aveva bloccato l'operazione. Tuttavia, una combinazione di Vodafone e Three consentirebbe alla nuova impresa di accelerare il lancio della rete, compreso il 5G.

La stessa Three ha annunciato di recente che sta accelerando l'espansione della rete spegnendo i suoi servizi 3G e liberando così risorse. Tuttavia, unendo gli sforzi con Vodafone, si potrebbero ottenere più rapidamente vantaggi per i clienti di entrambe.

IlFinancial Times riporta che i colloqui sono ripresi dopo che l'anno scorso si erano svolte discussioni simili. Il quotidiano cita come fonti "persone con conoscenza diretta della questione".

È altamente improbabile che Vodafone acquisisca Three a titolo definitivo, come alcuni hanno suggerito in passato, poiché si ritiene che non disponga dei fondi necessari per un'operazione del genere. Anzi, il proprietario di Hong Kong di Three UK, CK Hutchinson, potrebbe cogliere l'occasione per fare un'offerta di acquisto in senso inverso.

Né Vodafone né Three hanno commentato finora.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 12 Maggio 2022

Scritto da Rik Henderson.