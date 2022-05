Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La rete mobile britannica Three ha annunciato che spegnerà i suoi restanti servizi 3G entro la fine del 2024, al fine di concentrarsi esclusivamente su 4G e 5G.

Sostiene che questo libererà risorse per migliorare la sua connettività 4G ed espandere la portata della sua rete 5G.

Si tratta di una pietra miliare significativa in quanto Three è stato il primo operatore nel Regno Unito a lanciare un servizio 3G - da qui il suo nome. Tuttavia, non si pensa che stia considerando un cambio di nome.

"3G ha dato il via alla rivoluzione mobile e ha lanciato Three nel Regno Unito 20 anni fa. Ma il futuro è senza dubbio il 5G", ha detto il CTO del marchio, David Hennessey.

"Mentre continuiamo a distribuire la nostra connettività ultraveloce, non solo aggiornando i nostri siti 4G esistenti ma costruendo nuovi siti 5G, saremo in grado di spegnere l'uso del 3G in tutta la nostra rete entro la fine del 2024".

I servizi 3G e 4G di Three coprono attualmente il 98% del paese. Ma l'utilizzo del 5G ha già superato il 3G nel Regno Unito. Il provider afferma che il numero di dispositivi 5G che utilizzano la sua rete è quadruplicato negli ultimi tempi.

Prevede che il 5G rappresenterà il 35 per cento di tutto l'utilizzo dei dati sulla rete entro la fine di quest'anno.

Scritto da Rik Henderson.