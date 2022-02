Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Premier League potrebbe essere l'istituzione sportiva più patinata del mondo, ma visita uno dei suoi terreni più antichi e probabilmente sarai ancora impantanato nei brutti vecchi tempi del segnale H+ sul tuo telefono, incapace di controllare Twitter o inviare foto ai tuoi amici.

Three ha deciso di dimostrare che le cose possono cambiare rendendo lo Stamford Bridge del Chelsea il primo stadio della Premier League con 5G completo e live integrato, e l'esperienza è esattamente quello che speri.

Cioè, avrai una copertura completa mentre ti muovi per lo stadio e il vantaggio non si estende solo ai fan: se il Wi-Fi del club dovesse interrompersi (ci siamo stati tutti), allora avere un 5G sistema come backup potrebbe essere prezioso per i suoi analisti e il team tecnico nei giorni delle partite.

Passeggiando per le viscere poco glamour dello stadio, puoi facilmente vedere che grande lavoro è stato anche per Three. Questo è un edificio che è stato costruito in più fasi, di cui pochi sono arrivati negli ultimi due decenni, quindi non è affatto accogliente per le moderne infrastrutture di rete.

Fissare nuove antenne su carriponte in alto sopra il campo e cablare chilometri di cavi per punteggiare i punti di accesso intorno all'interno in cemento dello stadio sono stati entrambi i principali ostacoli, ma il sistema ora è attivo e funziona senza intoppi.

Il fatto che i fan del Chelsea se ne accorgano o meno dipenderà probabilmente da quanto interagiscono con i loro smartphone a terra, ma è anche un vantaggio per i residenti della zona, che in precedenza sono stati soffocati dal segnale telefonico mentre 40.000 persone guardano una partita . Quel problema dovrebbe appartenere al passato con la capacità di rete enormemente ampliata che è stata concessa a Stamford Bridge.

Ovviamente, mentre Three sponsorizza il Chelsea, non è così per il resto del campionato, quindi non siamo sicuri che lo stesso tipo di attenzione stia arrivando a tutta la Premier League, specialmente quelle nelle strutture più vecchie. Tuttavia, potresti presumere che un giorno sarà a posto, quindi è bello poter dare un'occhiata a come sarà.

Scritto da Max Freeman-Mills.