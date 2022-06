TCL lancia Stylus 5G, un telefono 5G economico con penna incorporata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TCL ha presentato un nuovo smartphone stilo di fascia media. Si chiama TCL Stylus 5G ed è disponibile dal 2 giugno 2022 presso T-Mobile negli Stati Uniti.

Lo Stylus 5G è dotato di uno stilo integrato, un display LCD da 6,81 pollici a 1080p, un chipset MediaTek Dimensity 700 5G, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria, una batteria da 4.000 mAh, uno slot MicroSD per l'espansione della memoria e un jack per le cuffie. Per quanto riguarda le fotocamere, il TCL Stylus 5G offre una fotocamera principale da 50 megapixel con una ultrawide da 5 megapixel, una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Sulla parte anteriore del telefono è presente anche una fotocamera per selfie da 13 megapixel.

Lo stilo è magnetico. Rimuovendo lo stilo mentre il telefono è sbloccato, viene visualizzata un'app per le note sulla schermata di blocco, in modo da poter scrivere rapidamente qualcosa.

Per quanto riguarda gli altri software, il telefono è dotato di un'applicazione AI per la scrittura a mano, chiamata Nebo, sviluppata in collaborazione con Nebo. È presente anche un'app calcolatrice, chiamata MyScript Calculator 2, in grado di riconoscere le equazioni scritte e salvare i calcoli. Il telefono è dotato di Android 12 e TCL promette un aggiornamento della versione del sistema operativo e due anni di aggiornamenti di sicurezza.

Se vi state chiedendo quanto vi costerà tutto questo, TCL ha fissato il prezzo dello Stylus 5G a 258 dollari. Questo lo rende uno dei telefoni stilo e 5G più economici.

Non si sa ancora nulla sui prezzi e sulla disponibilità nel Regno Unito.

Scritto da Maggie Tillman.