Sony Xperia Ace IV: un enorme upgrade rispetto al vecchio modello

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I fan dei telefoni più piccoli potrebbero avere un nuovo concorrente in arrivo, grazie a una nuova fuga di notizie che afferma di aver rivelato le specifiche del non ancora annunciato Sony Xperia Ace IV.

Previsto come sostituto del Sony Xperia Ace III, il nuovo telefono compatto di Sony sembra destinato a utilizzare uno schermo relativamente piccolo da 5,5 pollici, ma questo non significa che non sarà un notevole aggiornamento rispetto al modello precedente.

Una nuova fuga di notizie suggerisce che gli acquirenti potranno aspettarsi un telefono con un display FHD+ 2520x1080 che utilizzerà un pannello OLED. Si tratta di un notevole upgrade rispetto al precedente schermo LCD HD+. E le buone notizie non si fermano qui.

Altre specifiche degne di nota includono una dotazione iniziale di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, con una batteria da 4.500 mAh. Si tratta del 50% in più di RAM e del doppio di memoria rispetto alla modalità precedente, anche se la capacità della batteria non è cambiata, probabilmente a causa delle dimensioni ridotte dello schermo. Tutto questo dovrebbe essere abbinato a un chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, un notevole upgrade rispetto allo Snapdragon 480 utilizzato nell'Experia Ace III.

Tutto questo arriva da un rapporto di SumoDigest che sembra provenire dal social network cinese Weibo, ma se è accurato potrebbe significare che il prossimo telefono Sony Xperia Ace avrà le specifiche che lo renderanno un potenziale vincitore. Per averne la certezza dovremo attendere una conferma ufficiale, ma ci dicono che l'Xperia Ace IV arriverà a un certo punto del prossimo anno.

Scritto da Oliver Haslam.