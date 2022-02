I rendering trapelati di Sony Xperia 1 IV rivelano tutto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - In precedenza abbiamo riferito che l'imminente flagship di Sony potrebbe essere lanciato a maggio di quest'anno, ma finora si sa poco del dispositivo.

Ora, però, il famigerato OnLeaks in collaborazione con GizNext , ci offre uno sguardo dettagliato al prossimo Sony Xperia 1 IV.

I rendering trapelati rivelano che il tipico linguaggio di design squadrato di Sony si sta facendo strada verso la prossima generazione.

La parte anteriore del dispositivo presenta un familiare display con bordo piatto e una piccola fotocamera selfie perforata a sinistra dell'auricolare.

Sul retro, vediamo un array di fotocamere verticale allungato, ancora una volta, simile all'array visto sull'Xperia 1 III .

In termini di connettività, possiamo vedere una porta USB-C , vassoio SIM (presumibilmente con supporto per schede MicroSD ) e la presa per le cuffie spesso trascurata.

Non c'è più un pulsante dedicato all'Assistente Google , che si trovava sul suo predecessore.

Si suggerisce che vedremo almeno due colorazioni per l'Xperia 1 IV, incluso il nero e il verde opaco.

GizNext suggerisce che il display sarà da 6,5 pollici e che l'array di fotocamere avrà un teleobiettivo, ma altri dettagli sono sconosciuti.

Sebbene non abbiamo molti dettagli sull'hardware all'interno, le perdite precedenti hanno suggerito un processore Snapdragon 8 Gen 1 e una ricarica rapida da 45 W. Sta cercando di essere una versione entusiasmante per i fan di Sony.

Scritto da Luke Baker.