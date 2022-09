Confermato l'evento Xperia gaming: Sony potrebbe lanciare un nuovo telefono da gioco?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha confermato che il 12 settembre terrà un evento. Il contenuto dell'evento non è noto, ma si terrà in Giappone e si svolgerà sotto il marchio Xperia, quindi sarà legato ai dispositivi mobili.

Il video teaser non rivela molto, a parte la rappresentazione di un giocatore e le parole "made for pro gamers and streamers".

-

Questo solleva più domande che risposte: il collegamento tra gioco e Xperia fa immediatamente sorgere il dubbio che Sony si stia preparando a rivisitare nuovamente il telefono PlayStation. La precedente iterazione è stata l'Xperia Play (lanciato con il marchio Sony Ericsson), che presentava un controller a scorrimento che consentiva di effettuare controlli fuori dallo schermo.

La versione precedente risale al 2011, mentre prima c'era stata la PSP Go, lanciata nel 2009, che mirava a replicare la PSP ma su scala più compatta.

L'aspetto che ci rende un po' pessimisti riguardo al lancio di un nuovo telefono da gioco da parte di Sony è che non ci sono state fughe di notizie e che l'evento si svolge in Giappone, quindi è potenzialmente rivolto in primo luogo al mercato giapponese. Sicuramente un nuovo telefono PlayStation sarà un evento di portata globale.

Questo ci porta alla parte successiva di questo tease che suggerisce che è "per gli streamer". È probabile che Sony voglia solo migliorare l'esperienza di gioco per coloro che amano lo streaming, quindi forse avremo solo accessori Xperia. L'apparizione di uno Scarz gamer lo conferma, e il chiodo finale nella bara del telefono da gioco è il fatto che il video teaser su YouTube include le parole "Made for the players - Sony's Xperia new gaming gear is coming...".

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Sembra quindi che il telefono PlayStation rimarrà saldamente nel passato e che l'evento del 12 settembre sarà probabilmente dedicato agli accessori da gioco sponsorizzati dalla squadra di e-sport Scarz, sponsorizzata da Xperia.

Scritto da Chris Hall.