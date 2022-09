Perché Sony indica IP65 e IP68 per i suoi smartphone?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Una delle caratteristiche per cui Sony è nota è l'impermeabilità dei suoi telefoni. Sony Mobile è stata una delle prime a offrire tale protezione e da allora ha continuato a offrire l'impermeabilità su una serie di dispositivi.

Ma una domanda sorge spontanea, a causa di una delle stranezze che Sony utilizza nella sua scheda tecnica. L'azienda elenca IP65 e IP68 insieme, inducendo molte persone a chiedersi quale sia e perché Sony confonda le persone in questo modo.

-

La risposta, secondo Sony, è semplice, ma è necessario capire il significato di queste classificazioni e come vengono testate.

Abbiamo qui una guida completa al sistema di classificazione IP, ma ci limiteremo alle specifiche per i dispositivi Sony Xperia.

La risposta semplice è che i test per gli standard IP65 e IP68 sono diversi. Questi standard sono progettati per testare la protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi in scenari diversi e, poiché ci sono diverse coppie di numeri, ci sono diverse condizioni da rispettare.

In questo caso, Sony sta dicendo che il dispositivo è resistente alla polvere (questo è il 6), ma offre protezione contro i getti d'acqua da qualsiasi direzione (questo è il 5) e protezione contro l'immersione continua in acqua (questo è l'8).

Sony afferma che i dispositivi Xperia soddisfano entrambi gli standard.

Altri produttori, come ad esempio Apple, indicano solo lo standard IP68. Ciò significa che è resistente alla polvere, ma in questo caso Apple dice che soddisfa solo lo standard di immersione e non si può presumere che sia protetto dai getti d'acqua.

Quindi, anche se potrebbe sembrare che Sony non sia sicura di quello che dice, in realtà sta fornendo più informazioni, il che dovrebbe dare grande tranquillità sui suoi dispositivi.

Offerte Apple iPhone 13: Scopri dove trovare le migliori offerte sugli smartphone più recenti Di Conor Allison · 16 giugno 2022 Trova un prezzo basso sull'Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max.

squirrel_widget_6957625

Scritto da Chris Hall.