Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha appena annunciato il Sony Xperia 5 IV, il suo nuovo telefono compatto di fascia alta. Segue l'esempio del Sony Xperia 1 IV, con potenza Snapdragon 8 Gen 1 e un sistema a tre fotocamere sul retro.

Il Sony Xperia 5 IV sarà disponibile a partire da fine settembre o ottobre, ma ci sono alcune ottime offerte di preordine per chi sta pensando a questa ammiraglia compatta.

Per chi si trova negli Stati Uniti, l'Xperia 5 IV è attualmente indicato come in spedizione il 27 ottobre 2022, ma l'offerta di preordine include un paio di Sony WF-1000XM4.

Si tratta di alcune delle migliori cuffie wireless, che offrono un'eccezionale cancellazione del rumore e che normalmente costano 279 dollari: un bel risparmio!

Il prezzo di preordine per gli utenti statunitensi è di 999,99 dollari ed è in arrivo presso i rivenditori.

Anche per gli utenti del Regno Unito e dell'Europa Sony propone un'ottima offerta per il preordine. Questa volta l'offerta riguarda il portatile e un paio di Sony LinkBuds S in omaggio.

Le LinkBuds S sono cuffie true wireless più leggere e compatte, ma offrono molte delle stesse caratteristiche delle WF-1000XM4. Offrono un'ottima cancellazione del rumore e un ottimo supporto musicale Hi-Res.

Per entrambe le offerte, è possibile utilizzare il widget qui sopra per accedere a un rivenditore nella propria regione; assicurarsi che le cuffie gratuite facciano parte dell'opzione di preordine per essere sicuri di ottenere l'offerta.

Il Sony Xperia 5 IV offre tutta la potenza di un telefono di punta in un corpo più compatto, rendendolo uno dei pochi dispositivi compatti veramente potenti.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 garantisce un'esperienza da ammiraglia, mentre il supporto per microSD per espandere lo storage e la presa per cuffie da 3,5 mm sono caratteristiche rare in un telefono moderno.

Il telefono offre una batteria da 5000 mAh, più grande di quella della generazione precedente, e supporta anche la ricarica wireless, una novità assoluta per la serie Xperia 5.

Il sistema a tre fotocamere sul retro offre tre fotocamere da 12 megapixel e si basa sull'esperienza delle fotocamere Sony alpha per offrire una migliore esperienza manuale, mentre la fotocamera anteriore è stata aggiornata con un sensore da 12 megapixel.

Il display da 6,1 pollici è ora più luminoso e offre una migliore esperienza visiva grazie all'elaborazione X1 Mobile.

Scritto da Chris Hall.