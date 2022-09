Sony Xperia 5 IV aggiunge finalmente la ricarica wireless e un display più luminoso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony Mobile ha rilasciato l'ultima versione del suo telefono di punta compatto, il Sony Xperia 5 IV.

Seguendo lo schema degli anni precedenti, l'Xperia 5 IV prende la potenza del modello di punta Xperia 1 e la racchiude in un corpo più piccolo.

L'Xperia 5 IV è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 come l'Xperia 1 IV, ma questo lo pone in una posizione di leggero svantaggio in quanto molti telefoni più recenti hanno adottato l'8+ Gen 1, l'iterazione più recente di questo hardware. Tra questi c'è l'Asus Zenfone 9, un rivale naturale del dispositivo di Sony.

Anche Sony si attiene al formato di visualizzazione 21:9, ma ha aumentato la luminosità del display. La risoluzione è ancora Full HD+, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un'elaborazione potenziata dal chip X1 Mobile di Sony, progettato per migliorare l'aspetto dei contenuti video.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5.000 mAh, un valore impressionante, oltre all'aggiunta della ricarica wireless per la prima volta, che sarà sicuramente un'aggiunta popolare a questo telefono.

Ci sono nuovi altoparlanti integrati nel telaio per un suono più potente, mentre questo piccolo telefono mantiene anche la presa per le cuffie da 3,5 mm, che secondo Sony serve a supportare coloro che vogliono rimanere con un paio di ottime cuffie cablate.

Come ci si aspetta, l'audio è supportato da numerose funzioni, tra cui LDAC per un audio wireless ad alta fedeltà, 360 Reality Audio e upmixing per rendere più coinvolgente la musica standard.

Come ci si aspetta, il design non è cambiato di molto e ha ancora il grado di protezione IP65/68 che ci si aspetta da un dispositivo Sony di fascia alta.

Sony parla ovviamente della fotocamera, ma questa è un'area in cui non è la stessa dell'Xperia 1 IV, perché non c'è uno zoom variabile, ma un teleobiettivo ottico standard.

Sul retro c'è un trio di fotocamere da 12 megapixel che offrono le funzioni principale (24 mm), ultrawide (16 mm) e teleobiettivo (60 mm), attenendosi molto alla collaudata formula di Sony che mira a replicare gran parte dell'esperienza della fotocamera Sony alpha.

Tutte le fotocamere posteriori sono in grado di catturare video 4K a 120 fps, c'è l'autofocus con tracciamento degli occhi per mantenere il soggetto nitido (che funziona sia con gli esseri umani che con gli animali) e una serie di tecnologie di riduzione delle vibrazioni per mantenere stabili le riprese.

La fotocamera frontale è dotata di un sensore da 12 megapixel per scattare i selfie.

Sony ha dichiarato che riceverà 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre siamo in attesa di conferma sul numero di aggiornamenti del sistema operativo Android: sospettiamo che possano essere solo due, ma non è certo.

Il Sony Xperia 5 IV sarà lanciato al prezzo di 949 sterline / 1049 euro e sarà disponibile per l'ordinazione a partire da fine settembre.

Ci aspettiamo che il bundle per il pre-ordine includa le LinkBuds S.

Scritto da Chris Hall.