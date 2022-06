Ultima possibilità di preordinare il Sony Xperia 1 IV con le cuffie Sony WH-1000XM4 in omaggio!

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha annunciato di recente il suo ultimo telefono di punta, l'Xperia 1 IV, che è attualmente in preordine.

La grande novità è che l'incentivo al pre-ordine è un paio di eccellenti cuffie a cancellazione del rumore 1000XM4 di Sony. Ora, c'è un piccolo dettaglio di cui dovete essere consapevoli: nel Regno Unito e nell'Unione Europea, Sony offre le WH-1000XM4, mentre negli Stati Uniti offre le WF-1000XM4.

Le cuffie WH-1000XM4 sono davvero un ottimo compagno per questo telefono, in quanto supportano LDAC per offrire musica ad alta risoluzione in modalità wireless e offrono alcune delle migliori prestazioni di cancellazione del rumore che si possano trovare.

Inoltre, il prezzo di vendita è di circa 279 sterline (275 euro), quindi si tratta di un'ottima cuffia.

Naturalmente anche il Sony Xperia 1 IV potrebbe entusiasmarvi. Continua la tendenza del display 21:9 di Sony, con una risoluzione 4K su questo telefono, che lo rende un dispositivo ideale per guardare film in movimento.

È alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 e offre anche una serie di opzioni avanzate per la fotografia e i video dalle fotocamere posteriori.

Sony ha importato qui tutta l'esperienza delle sue fotocamere Alpha, offrendo controlli video avanzati in modo da non dover lasciare tutto al telefono e poter esprimere al meglio i propri poteri creativi.

Abbiamo appena iniziato la nostra recensione del Sony Xperia 1 IV, ma quello che dovete sapere è che il pre-ordine è valido solo fino al 15 giugno nel Regno Unito, quindi avete tempo fino ad allora per effettuare l'ordine e assicurarvi le cuffie 1000XM4 in omaggio.

Il telefono sarà in vendita a partire dal 16 giugno 2022 nel Regno Unito e subito dopo in Europa.

Se vi trovate negli Stati Uniti e siete interessati a ricevere le cuffie Sony WF-1000XM4 in omaggio, potete anche effettuare il pre-ordine, ma dovrete aspettare il lancio del telefono il 1° settembre!

Scritto da Chris Hall.