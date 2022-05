Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony Mobile ha preso il suo canale ufficiale Xperia su Weibo per prendere in giro il prossimo telefono di punta e il video - oltre a ribadire la data di lancio che già conoscevamo - parla della lunghezza focale.

Nel video, Pierre Lambert - un fotografo e YouTuber - parla di come ci si sente ad usare una "grande lente ottica", prima di affermare che "aggiunge una gamma, non solo in termini di lunghezza focale, ma anche in termini di possibilità creative".

Anche se adeguatamente vago - per impedirci di conoscere i dettagli troppo presto - c'è abbastanza qui per stuzzicare l'appetito. Con Sony Mobile che prende in giro specificamente la lunghezza focale, questo suggerirebbe che stiamo per ottenere una migliore fotocamera con zoom.

Esattamente come sarà quello zoom migliore, dobbiamo ancora vederlo. Il suo precedente Xperia 1 III aveva due lunghezze di zoom ottico, con entrambi 2.9x e 4.4x disponibili dalla stessa fotocamera tele. Potrebbe essere che Sony adotti un approccio simile questa volta, o che aggiunga lunghezze ottiche ancora più lunghe. Non ne siamo sicuri.

Il prossimo telefono di punta di Sony sarà lanciato l'11 maggio - potete trovare i dettagli su come vederlo qui - e ci si aspetta che, ancora una volta, concentri il suo lancio su creativi, fotografi e videografi.

L'Xperia 1 IV dovrebbe essere lanciato con lo stesso rapporto di aspetto lungo e stretto dei modelli precedenti, con bordi piatti, resistenza all'acqua e alla polvere IP68 e un display OLED con risoluzione 4K 21:9.

Altre specifiche includeranno lo Snapdragon 8 Gen 1 insieme a 12GB o 16GB di RAM e una robusta batteria da 5000mAh. Almeno, queste sono le voci finora. Per fortuna, abbiamo solo pochi giorni per aspettare di scoprire tutti i dettagli ufficialmente.

Scritto da Cam Bunton.