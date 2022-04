Sony Xperia 1 IV voci, caratteristiche e notizie

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo già visto i lanci di telefoni del calibro di Samsung, Oppo, OnePlus e persino Apple quest'anno, ma stiamo ancora aspettando Sony Mobile e le aggiunte alla sua linea Xperia.

Con un successore del Sony Xperia 1 III atteso, ecco tutto quello che abbiamo sentito finora. Le voci lo chiamano Xperia 1 IV, anche se c'è stato il suggerimento che Sony potrebbe cambiare di nuovo la sua strategia dei nomi, quindi mentre Xperia 1 IV è quello a cui ci riferiamo in questa caratteristica, potrebbe essere chiamato qualcos'altro quando arriverà.

In ogni caso, questo è ciò che sappiamo finora sul prossimo Xperia flagship di Sony.

Maggio 2022?

Le voci hanno affermato che il Sony Xperia 1 IV arriverà a maggio 2022, che è un po' più tardi nell'anno rispetto al suo predecessore.

Il Sony Xperia 1 III è stato annunciato nell'aprile 2021, anche se non era disponibile per l'ordinazione fino a luglio 2021 e non è stato spedito fino ad agosto 2021. L'Xperia 1 II, nel frattempo, è stato annunciato nel febbraio 2020, quindi non c'è più una linea temporale fissa per i dispositivi Xperia di punta.

In termini di prezzo, è stato riferito che l'Xperia 1 IV costerà tra i 1400 e i 1600 dollari.

Alto e sottile

Bordi piatti

IP68

Nero, verde opaco

Sony non ha cambiato troppo il design dei suoi smartphone di punta Xperia negli ultimi due anni. Dal passaggio al formato 21:9, abbiamo visto dispositivi lunghi, sottili e stretti in tutta la gamma.

I rendering trapelati dell'Xperia 1 IV mostrano bordi piatti, cornici nella parte superiore e inferiore del display e un alloggiamento della fotocamera verticale a forma di pillola sul retro - molto più poco appariscente dei suoi concorrenti.

Il sensore fisico di impronte digitali all'interno del pulsante di accensione sembra essere di nuovo presente per l'Xperia 1 IV, insieme ad un pulsante dedicato alla fotocamera. Anche il spesso omesso jack da 3,5 mm per le cuffie sembra essere presente, ma sembra che il pulsante di Google Assistant non ci sarà.

Sony ha offerto a lungo la resistenza all'acqua e alla polvere IP68 sui suoi dispositivi - molto prima di altri - quindi ci aspetteremmo questo per l'Xperia 1 IV, insieme a un retro in vetro e una cornice di metallo.

Si dice che le opzioni di colore saranno il nero e il verde opaco.

6,5 pollici, LTPO?

rapporto d'aspetto 21:9

4K, 120Hz, HDR

In base ai rapporti, il Sony Xperia 1 IV avrà un display da 6,5 pollici, che è lo stesso dell'Xperia 1 III. Si dice che sarà un display LTPO e ci si aspetta che abbia di nuovo un rapporto di aspetto 21:9, come le versioni precedenti dell'Xperia 1 offrono.

La risoluzione non è stata menzionata, ma Sony ha evitato la tendenza Quad HD+, passando direttamente a una risoluzione 4K sui suoi smartphone di punta, quindi ci aspettiamo lo stesso dall'Xperia 1 IV.

Ci aspettiamo anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz e il supporto per l'HDR.

Snapdragon 8 Gen 1

12GB/16GB RAM

Batteria da 5000mAh

Ricarica a 30W o 45W

È stato affermato che il Sony Xperia 1 IV funzionerà con il processore Snapdragon 8 Gen 1, il che avrebbe senso. Sony è stata a lungo un sostenitore di Qualcomm, utilizzando i suoi chipset di punta nei suoi dispositivi, quindi optare per la SD 8 Gen 1 nell'Xperia 1 IV è molto plausibile.

Si dice che ci siano varianti da 12GB e 16GB di RAM, così come 256GB e 512GB di storage, con microSD probabilmente supportate. Una batteria da 5000mAh si dice sia anche sotto il cofano dell'Xperia 1 IV, anche se ci sono rapporti contraddittori che circondano le capacità di supporto alla ricarica veloce.

Alcune voci sostengono che l'Xperia 1 IV offrirà 30W di ricarica veloce, come l'Xperia 1 III, mentre altri hanno detto che la nuova ammiraglia si spingerà fino a 45W.

Tripla fotocamera posteriore

Non ci sono molte voci che circondano le fotocamere dell'Xperia 1 IV al momento, ma è stato detto che ci sarà un sensore teleobiettivo a bordo.

L'Xperia 1 III ha una tripla configurazione da 12 megapixel, quindi è possibile che l'Xperia 1 IV segua l'esempio, ma al momento non lo sappiamo.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito finora riguardo al Sony Xperia IV.

Un certo numero di fughe di notizie che circondano l'Xperia 1 IV sono state raccolte da NotebookCheck, incluse informazioni sul nome del dispositivo, sul prezzo e su alcuni aspetti del design e delle specifiche.

Illeaker OnLeaks, in collaborazione con GizNext, ha presentato uno sguardo dettagliato al prossimo Sony Xperia 1 IV.

Insieme ai render, una serie di altre specifiche chiave sono state dettagliate nella fuga di notizie.

Illeaker ZackBucks su Weibo ha affermato che il Sony Xperia 1 IV potrebbe essere rivelato a maggio 2022, e sono state rivelate alcune specifiche.

Scritto da Britta O'Boyle.