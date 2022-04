Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony Mobile dovrebbe annunciare il suo prossimo smartphone di punta ad un certo punto prima della fine dell'anno e ci sono state una serie di fughe di notizie che suggeriscono cosa potremmo aspettarci.

Raccolte da NotebookCheck, le fughe di notizie includono informazioni sul nome del dispositivo, sul prezzo e su alcuni aspetti del design e delle specifiche.

In primo luogo, è stato affermato che il Sony Xperia 1 IV potrebbe non chiamarsi così, con voci che suggeriscono che Sony sta cercando di cambiare la strategia di denominazione, di nuovo. La serie è iniziata come la serie Xperia Z, prima di cambiare in Xperia XZ e ora l'attuale branding. Se il modello è qualcosa da seguire, questa voce è molto plausibile in quanto ogni struttura di denominazione è sopravvissuta circa tre anni, anche se speriamo che sia sbagliato.

Un'altra voce ha affermato che l'Xperia 1 IV - che continueremo a chiamare per ora - verrà con 30W di ricarica veloce come l'Xperia 1 III, ma una batteria più grande 5000mAh e un display LTPO. Nel frattempo, alcune custodie presumibilmente per l'Xperia 1 IV sono apparse su un sito di un grossista cinese che mostra una mancanza di ritaglio per il pulsante di Google Assistant.

Ultimo ma non meno importante, ci sono state anche alcune speculazioni sul prezzo. Senza alcuna fonte menzionata, vale la pena prendere con un pizzico di sale per ora, anche se è stato suggerito che l'Xperia 1 IV potrebbe costare tra i 1400 e i 1600 dollari. Attualmente, non siamo sicuri di quando l'Xperia 1 IV apparirà, anche se non sarebbe sorprendente vederlo presto, dato che le fughe di notizie stanno iniziando a crescere.

Scritto da Britta O'Boyle.