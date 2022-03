Questo è il tuo miglior sguardo al Sony Xperia 1 IV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Stiamo arrivando a quel periodo dell'anno in cui ci aspettiamo che Sony presenti il suo telefono Android di punta di prossima generazione. E come è sempre il caso con qualsiasi lancio di telefoni importanti - o anche minori - in questi giorni, il design è già trapelato.

Se le perdite di rendering 3D più recenti sono accurate, riceveremo un altro lavoro di copia e incolla da Sony poiché si basa sulla piattaforma dell'attuale Xperia 1 III . Vale a dire, sembra quasi identico al modello attuale.

I rendering trapelati sono disponibili sia sotto forma di video che di immagini fisse e mostrano un telefono lungo e stretto con una grande sporgenza della fotocamera a forma di pillola nell'angolo in alto a sinistra.

Questa unità fotocamera dovrebbe essere molto simile anche all'Xperia 1 III, dotata di un triplo sistema che include un teleobiettivo zoom primario, ultrawide e periscopio.

Come il suo predecessore, sembra che il design sarà molto minimalista, con bordi piatti e vetro piatto sulla parte anteriore e posteriore, con angoli stretti, che gli conferiscono un aspetto piuttosto squadrato.

Nel tipico stile Sony dovrebbe anche presentare quelle cornici leggermente grosse nella parte superiore e inferiore del display cinematografico con rapporto 21:9. Ciò garantisce che nessuna fotocamera perforata ostruisca la visuale e, probabilmente, un paio di altoparlanti stereo decenti.

I render trapelati arrivano tramite Let's Go Digital in collaborazione con Technizo Concept, in un articolo che descrive in dettaglio anche alcune delle specifiche previste.

Per quanto riguarda le specifiche, si afferma che il telefono sarà alimentato dal recente processore Snapdragon 8 Gen 1 , insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Ancora una volta, essendo Sony, c'è la possibilità di espandere tale spazio di archiviazione tramite una scheda microSD.

Dovrebbe inoltre essere dotato di un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K e supporto per HDR e frequenze di aggiornamento di 120 Hz.

Sony Mobile dovrebbe lanciare questo telefono ad un certo punto ad aprile, segnando circa 12 mesi dall'annuncio del modello precedente.

Scritto da Cam Bunton.