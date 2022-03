Il design e le specifiche del Sony Xperia 10 IV trapelano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony Mobile ha precedentemente utilizzato programmi come Mobile World Congress per rivelare i suoi ultimi smartphone, anche se negli ultimi anni non è stato così a causa della pandemia globale, il che significa che quelle piattaforme non erano disponibili. Mentre MWC è andato avanti nel 2022, Sony non ha partecipato, il che significa che ci aspettiamo ancora di vedere i successori di Xperia 10 III e Xperia 1 III .

Sulla base dell'ultimo rapporto, tuttavia, potremmo avere un'idea migliore di cosa possiamo aspettarci dall'Xperia 10 IV, che è il leggermente più economico delle offerte di smartphone Sony Mobile, che colpisce il mercato di fascia media.

Leaker OnLeaks - che ha un buon track record - ha pubblicato un video e rendering 5K del Sony Xperia 10 IV in associazione con Zoutons , insieme ad alcune delle specifiche previste. Sulla base dei render, il dispositivo vedrà una leggera riprogettazione rispetto al suo predecessore, offrendo una cornice più squadrata e alcuni dettagli leggermente più premium, come la cornice in metallo sull'alloggiamento della fotocamera posteriore.

Si dice che l'Xperia 10 IV misurerà 153,3 x 67,3 x 8,4 mm e sarà dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente, come l'Xperoa 10 III. Dovrebbe anche offrire un display OLED da 6 pollici, che senza dubbio offrirà le proporzioni 21:9 che questi dispositivi hanno sempre offerto dal lancio.

Si dice che funzioni con il chipset Qualcomm Snapdragon 690, offra una base di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, abbia una batteria da 4000 mAh e sia disponibile nelle opzioni di colore Nero, Bianco, Verde menta e Blu bacche. Le voci suggeriscono che verrà lanciato a metà del 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.