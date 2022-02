Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie di telefoni su scala ridotta di Sony, l'Xperia 5, dovrebbe arrivare nella sua quarta generazione nel 2022 come Xperia 5 IV, succedendo all'Xperia 5 III (che abbiamo recensito alla fine del 2021) .

Ma il nome del prodotto non è la parte più importante della storia: è il suggerimento che conterrà lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm all'interno. Il "Plus" è il grande asporto da ciò, poiché la presunta piattaforma potenziata non è stata ancora annunciata da Qualcomm.

Inoltre seguirebbe la tipica convenzione di denominazione del produttore di chip, tuttavia, poiché il processore provvisorio sarà presente prima di un tipico annuncio di fine anno (per quella che molto probabilmente sarà l'ottava generazione 2). Non è ancora chiaro cosa porterà esattamente la versione Plus, ma aspettatevi un po' più di potenza di elaborazione.

In caso contrario, le specifiche trapelate dell'Xperia 5 IV finora si leggono un po' come un dispositivo provvisorio, a dire il vero, con quella voce sul processore che è la caratteristica più importante della scheda tecnica. Altrove, il display da 6,1 pollici del telefono e il sistema a tripla fotocamera posteriore (che utilizza tre sensori da 12 MP) sono un'eco esatta del precedente Xperia 5 III.

Tuttavia, il telefono Xperia di quarta generazione dovrebbe ottenere un leggero aumento della batteria, passando da 4.500 mAh a una capacità non ancora rivelata.

Quando ne sapremo di più? Bene, il MWC 2022 di Barcellona è dietro l'angolo , ma dubitiamo che sarà il luogo in cui Qualcomm o Sony riveleranno tali piani futuri: sembra solo un po' troppo presto dopo l'annuncio di Snapdragon 8 Gen 1 e troppo vicino all'Xperia 5 Data di rilascio di ottobre 2021 di III.

Scritto da Mike Lowe.