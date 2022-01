Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony seguirà il suo Xperia 1 III di fascia alta con un'altra offerta premium nei prossimi mesi. Si dice che questo nuovo telefono, probabilmente chiamato Xperia 1 IV, verrà lanciato a maggio.

Se fosse vero, sarebbe circa un mese prima del lancio del modello di terza generazione lo scorso anno. Vale la pena notare, tuttavia, che l'Xperia 1 III ha avuto un lancio alquanto scaglionato, con l'arrivo in diverse regioni nei mesi successivi al lancio iniziale.

Come previsto, si dice che il prossimo telefono sia dotato dell'ultimo processore Qualcomm di punta: lo Snapdragon 8 Gen 1 , che dovrebbe affiancarsi a 12 GB o 16 GB di RAM, oltre a 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione.

Inoltre, si dice che vedremo una robusta batteria da 5000 mAh, oltre a una ricarica più rapida rispetto ai modelli precedenti. In particolare, la fonte originale del tipster - ZackBucks su Weibo - afferma che vedremo una ricarica PD (Power Delivery) da 45 W. Questo è da 30 W sul modello attuale.

Gli sforzi di Sony Mobile nel mercato degli smartphone l'hanno vista concentrarsi sulla fornitura di telefoni di punta di fascia alta con priorità molto diverse al resto della folla.

In genere lancia telefoni con display cinematografici 21:9 lunghi e stretti con pannelli di risoluzione 4K al loro interno, e questo è destinato a continuare con il prossimo telefono di punta.

L'Xperia 1 tende anche a includere funzionalità da tempo abbandonate da artisti del calibro di Samsung e Apple. Cose come un sensore di impronte digitali fisico, uno slot per schede microSD e una porta per cuffie da 3,5 mm sono comuni negli smartphone Sony. Ci aspetteremmo che il prossimo modello continuasse su queste stesse linee.

Non vengono menzionati altri dettagli, ma ci aspetteremmo una grande attenzione alla qualità della fotocamera e, probabilmente, un trio di sensori da 12 megapixel, proprio come il modello 2021.

Come sempre, con qualsiasi indiscrezione, nulla di tutto ciò è ufficiale fino a quando la stessa Sony non annuncerà il prodotto, ma non c'è nulla sul rumor più recente che ci sembra poco plausibile.

Scritto da Cam Bunton.