Il Samsung Galaxy A54 è ufficialmente certificato mentre si avvicina l'uscita sul mercato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente Samsung Galaxy A54 è ora ancora più imminente di quanto non lo fosse già dopo aver fatto la sua comparsa in un database di certificazione indiano.

Abbiamo già visto i rendering di quello che sarà il prossimo telefono Samsung - sarà come l'immagine qui sopra - ma ora sappiamo che il telefono si sta avvicinando sempre di più al rilascio. Infatti, è già apparso nel database del sito web del Bureau of Indian Standards (BIS), che raccoglie i dispositivi approvati per la vendita nel Paese.

Il Galaxy A54 non ancora annunciato porta il numero di modello SM-A546E/DS ed è presumibilmente molto vicino al lancio ufficiale. Una volta che lo sarà, potremo aspettarci uno schermo Full HD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e struttura AMOLED. È previsto anche uno scanner di impronte digitali all'interno del display.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

All'interno, 8 GB di RAM saranno abbinati all'Exynos 1380 di Samsung, mentre lo spazio di archiviazione dovrebbe arrivare fino a 256 GB per chi lo desidera. Sembra probabile un'opzione più economica da 128 GB, mentre una versione con 6 GB di RAM potrebbe essere offerta per chi ha un budget più limitato.

Per quanto riguarda le fotocamere, è probabile che lo scatto principale da 50 megapixel sia abbinato a uno scatto ultrawide da 12 megapixel. Sul davanti, una fotocamera da 32 megapixel si occuperà dei selfie.

Con tutte queste informazioni sul Galaxy A54, ci rimangono due domande principali: quando sarà in vendita e quanto si dovrà pagare per averne uno? Le risposte a entrambe non dovrebbero essere troppo lontane, se quest'ultima voce del database è indicativa.

Scritto da Oliver Haslam.