(Pocket-lint) - Samsung Display sta dando un'idea del possibile futuro della linea Galaxy Z Fold durante il CES 2023. Ha presentato una tecnologia OLED concettuale che può scivolare fuori piuttosto che piegarsi.

In effetti, il prototipo Samsung Flex Hybrid contiene sia la tecnologia dello schermo pieghevole che quella dello schermo scorrevole, per consentire un display ancora più ampio una volta espanso da un fattore di forma convenzionale del telefono.

Con la tecnologia pieghevole sul lato sinistro e quella scorrevole sul lato destro, l'utente può scegliere tra uno schermo interno da 10,5 pollici in formato 4:3 per le attività quotidiane e un display da 12,4 pollici in formato 16:9 per la visione di contenuti video.

Inoltre, al CES sarà possibile vedere pubblicamente uno schermo scorrevole da 17 pollici. Saranno presentati due concept: Flex Slidable Solo, che scorre in una direzione, e Flex Slidable Duet, che si espande in entrambe le direzioni.

Questa tecnologia consente di portare facilmente con sé un monitor di soli 13-14 pollici di larghezza, ma di trasformarlo in un display da 17,3 pollici.

Samsung Display presenterà anche una versione aggiornata della sua tecnologia QD-OLED, utilizzata in alcuni modelli di TV del 2022.

Questa tecnologia è stata adottata per il suo monitor ultra-largo da 49 pollici per computer, oltre a un nuovo schermo da 77 pollici per uso televisivo.

Infine, sarà presentato un cockpit digitale, che mostrerà come i display curvi combinati da 34 e 15,6 pollici possano essere utilizzati dal conducente per vedere la strada, ma anche per l'intrattenimento durante la modalità di guida automatizzata.

Scritto da Rik Henderson.