Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere lanciato insieme all'S23?

(Pocket-lint) - Il Samsung Galaxy S21 FE è stato svelato all'inizio di gennaio, poche settimane prima che l'azienda rivelasse la serie Galaxy S22, ma fino a poco tempo fa si parlava pochissimo di un S22 FE, suggerendo che potrebbe non arrivare affatto.

Ora, però, è apparso un rapporto che sostiene che il Galaxy S22 FE - o S22 Fan Edition - potrebbe essere svelato all'inizio di febbraio, ovvero nello stesso periodo in cui si dice che debutterà la serie Galaxy S23.

Secondo l'informatore RGcloudS(via MySmartPrice), il Samsung Galaxy S22 FE sostituirà il Galaxy A74 5G, apparentemente cancellato, e sarà dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel e del chipset Exynos 2300 a 4 nm. A titolo di riferimento, la serie S23 dovrebbe funzionare con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, senza modelli Exynos questa volta.

Il tweet affermava che l'S22 FE sarebbe stato svelato nella seconda parte di Galaxy Unpacked, insieme al tablet Samsung Galaxy Tab S8 FE, mentre la serie di tablet Galaxy Tab S9 sarebbe stata presentata nel corso dell'anno.

Samsung non ha ancora confermato ufficialmente nulla, compresa una data per l'Unpacked, anche se di solito il modello Fan Edition viene rilasciato prima della nuova serie Galaxy S. Sarebbe stato quindi più sensato che l'S22 FE venisse lanciato al CES 2023, ma non sembra che questo sia il caso.

