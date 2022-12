Trapelano immagini promozionali del Samsung Galaxy S23 Ultra

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung dovrebbe tenere il suo prossimo evento Galaxy Unpacked all'inizio di febbraio, dove secondo le indiscrezioni debutterà la serie Galaxy S23.

Abbiamo già visto molte fughe di notizie sui dispositivi, che abbiamo raccolto nella nostra rubrica dedicata alle indiscrezioni sul Samsung Galaxy S23, ma l'ultima mostra ufficialmente il design e i colori previsti per l'S23+ e l'S23 Ultra.

Diciamo ufficialmente, anche se Samsung stessa non ha rilasciato le immagini. Invece, 91Mobiles ha messo le mani su quello che sostiene essere materiale di marketing per i dispositivi. Il materiale proviene da "fonti industriali" e rivela la presenza dell'S23+ e dell'S23 Ultra, ma non dell'S23 standard.

Sulla base del materiale, le indiscrezioni relative al design dei dispositivi sembrano essere accurate: l'S23+ e l'S23 Ultra sono dotati di obiettivi individuali sul retro all'esterno di un alloggiamento per la fotocamera. Entrambi hanno anche una fotocamera centralizzata con foro di punzonatura nella parte superiore del display.

In base al materiale di marketing trapelato e a precedenti fughe di notizie, il colore caratteristico dell'S23 sarà il rosa per il 2023, il colore caratteristico dell'S23+ sarà il viola e il colore caratteristico dell'S23 Ultra sarà il verde.

Per ora non c'è nulla di ufficiale, nemmeno la data del prossimo Galaxy Unpacked, ma aggiorneremo la nostra rubrica sul Galaxy S23 non appena saranno disponibili informazioni.

Scritto da Britta O'Boyle.