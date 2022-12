La data del Samsung Galaxy Unpacked 2023 è appena trapelata?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La data dell'evento di lancio del telefono di punta di Samsung, noto come Galaxy Unpacked, potrebbe essere trapelata online.

Ogni anno Samsung organizza un grande evento di lancio che chiama Samsung Galaxy Unpacked. È la piattaforma che l'azienda utilizza per lanciare i suoi nuovi smartphone, con la famiglia Galaxy S23 attesa per il 2023.

La data è spesso un segreto strettamente custodito, ma un giorno potenziale è stato condiviso dal noto leaker Samsung Universe Ice.

Galaxy Unpacked- Ice universe (@UniverseIce) 21 dicembre 2022

La condivisione del solo messaggio "1 febbraio", seguito da "Galaxy Unpacked", lascia pochi dubbi su ciò a cui si sta riferendo, ma i tempi coincidono con la finestra di lancio di inizio febbraio precedentemente ipotizzata.

Quel giorno è un mercoledì e di solito Samsung apre i preordini e inizia a consegnare il telefono un paio di settimane dopo.

Negli ultimi due anni i piani di Samsung sembrano ruotare attorno al lancio di nuovi dispositivi prima del Mobile World Congress (MWC), che si tiene a fine febbraio a Barcellona, in Spagna.

Il MWC è la più grande e importante fiera di telefonia mobile del mondo e negli ultimi due anni Samsung ha lanciato i suoi prodotti prima della fiera, in modo da poter riempire il suo stand di dispositivi per farli ammirare a tutti i dirigenti in visita.

La tempistica spesso pone Samsung in vantaggio rispetto ai suoi rivali tradizionali in termini di finestra di lancio, arrivando spesso sul mercato prima che molti dispositivi rivali abbiano già visto un lancio globale. Naturalmente, molte aziende cinesi annunciano nuovi dispositivi a fine dicembre per il mercato cinese in questo settore estremamente competitivo.

Non c'è alcuna conferma da parte di Samsung, ma negli ultimi tempi abbiamo assistito a un aumento delle fughe di notizie, con dispositivi Samsung che passano attraverso gli enti di certificazione, il che di solito suggerisce che un prodotto è prossimo al lancio.

Con il CES alle porte, ci aspettiamo che Samsung si tolga di mezzo questi lanci prima di annunciare il Galaxy Unpacked.

