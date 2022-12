L'acquisizione video 8K del Samsung Galaxy S23 potrebbe essere fluida come la seta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il prossimo grande telefono di Samsung potrebbe offrire una registrazione video 8K ancora più fluida con l'aggiunta di una modalità di acquisizione a 30 fps.

Mentre l'attuale Samsung Galaxy S22 supporta la registrazione di video 8K a 24 fps, un nuovo rapporto del leaker Ice Universe suggerisce che l'ammiraglia del prossimo anno offrirà un'acquisizione ancora più fluida. Infatti, offrirà le stesse capacità di registrazione video 8K, ma con l'aggiunta di un'opzione a 30fps.

Sebbene i videofili apprezzino la registrazione video a 24fps, non c'è dubbio che i fotogrammi in più rendano i 30fps un'esperienza più fluida. È meno simile a un film, per essere sicuri, ma è un aspetto che i programmi televisivi diurni hanno spinto nei nostri occhi per anni. Ora sembra che Samsung stia per seguire l'esempio.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

S22 8K 24fps→S23 8K 30fps- Ice universe (@UniverseIce) 9 dicembre 2022

Questo, presumibilmente, significa che i già voluminosi file video 8K prodotti dal Galaxy S22 diventeranno ancora più grandi grazie a quei fotogrammi in più. Se siete indecisi sulla capacità del Galaxy S23 da acquistare, questo potrebbe essere un aspetto da prendere in considerazione.

La linea Galaxy S23 era già interessante prima di questa notizia, anche perché il Galaxy S23 Ultra dovrebbe utilizzare una nuova fotocamera da 200 megapixel, un notevole miglioramento rispetto alla fotocamera da 108 megapixel del Galaxy S22 Ultra.

Non si sa quando tutto questo diventerà ufficiale. Ma è probabile che, se gli anni passati sono stati d'esempio, Samsung presenterà i suoi prossimi telefoni di punta a febbraio 2023 o intorno a tale data.

Speciale sui vincitori dei premi EE Pocket-lint 2022 - Pocket-lint Podcast ep. 176 Di Rik Henderson · 1 dicembre 2022 · Questa settimana ci concentriamo sui vincitori degli EE Pocket-lint Awards 2022, con uno sguardo ai migliori gadget, tecnologia e giochi per ogni

Scritto da Oliver Haslam.