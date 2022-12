Le specifiche di Samsung Galaxy S23 Ultra confermate dall'ente regolatore cinese

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'ammiraglia Samsung Galaxy S23 Ultra è apparsa in un documento normativo cinese TENAA, confermando alcune specifiche e creando confusione su altre.

Samsung non annuncerà la sua prossima linea di telefoni Galaxy S prima di un po' di tempo, ma l'azienda si sta già preparando per la grande presentazione. Questo include l'inserimento dei telefoni in vari database normativi per avere tutte le carte in regola per il lancio - e un database normativo cinese ha rivelato in anticipo il Galaxy S23 Ultra.

Il telefono è stato inserito nel database TENAA con il numero di modello SM-S9180. Non ci sono immagini, ma ci sono molte specifiche da guardare. Le specifiche includono dimensioni di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e una batteria da 4.855 mAh che probabilmente sarà commercializzata come una bella batteria da 5.000 mAh. È stato inoltre confermato che il Galaxy S23 Ultra avrà un display da 6,8 pollici con una risoluzione di 3.088 x 1.440. Oltre a questo, vediamo anche lo Snapdragon 8 Gen 2 con core aggiornati che includono una configurazione octa-core a 3,36GHz. Ciò conferma una precedente affermazione secondo cui il Galaxy S23 Ultra avrebbe ricevuto una versione speciale dello Snapdragon 8 Gen 2 tutta sua.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tuttavia, la voce TENAA confonde leggermente le cose quando si parla delle fotocamere del Galaxy S23 Ultra. Ci era già stato detto di aspettarci una fotocamera principale da 200 megapixel con un paio di obiettivi zoom da 10 megapixel uniti a un ultrawide da 12 megapixel. Tuttavia, l'elenco TENAA mostra una fotocamera principale da 108 megapixel, due fotocamere da 12 megapixel e una singola fotocamera da 2 megapixel. Si pensa però che questo sia semplicemente sbagliato, e il database ha un modulo per offrire dati errati o segnaposto.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2022: Samsung, Pixel, OnePlus e altri Di Chris Hall · 25 novembre 2022 I saldi del Black Friday offrono sempre sconti eccezionali su una serie di marchi importanti come Apple e Samsung.

Alla luce di ciò, riteniamo che le precedenti indiscrezioni siano corrette e che possiamo ancora aspettarci una potenza fotografica quando Samsung annuncerà finalmente questo dispositivo all'inizio del 2023.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Chris Hall.