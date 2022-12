Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Galaxy Z Flip 4 di Samsung non è poi così vecchio, ma l'attenzione si sta spostando su ciò che lo sostituirà - e ci dicono che lo Z Flip 5 potrebbe presentare grandi cambiamenti.

Secondo un nuovo rapporto, lo Z Flip 5 vedrà l'aggiunta da parte di Samsung di uno schermo di copertura molto più grande rispetto all'attuale 1,9 pollici del Galaxy Z Flip 4. In effetti, l'analista di display Ross Young si aspetta che le dimensioni dello schermo aumentino drasticamente, affermando che potrebbe essere più grande di tre pollici.

Come ho detto ieri ai miei Super Followers, ci sono un paio di importanti cambiamenti in arrivo per lo Z Flip 5... pic.twitter.com/rEcD2DvaWw- Ross Young (@DSCCRoss) 1 dicembre 2022

Anche se Young non sa o non è disposto a dire esattamente quanto sarà grande lo schermo, qualsiasi cosa intorno ai tre pollici sarà un notevole miglioramento. Lo schermo di copertura è quello che la maggior parte delle persone usa per controllare l'ora e le notifiche, ma rendendolo più grande Samsung potrebbe aprire le porte a casi d'uso migliori e fornire più spazio per i contenuti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Lo schermo di copertura più grande non è l'unico cambiamento che Samsung intende apportare, almeno secondo Young. Egli ritiene anche che Samsung sia intenzionata a utilizzare "un diverso design della cerniera che potrebbe ridurre la visibilità della cucitura", il che sarebbe davvero un grande affare. Sebbene negli ultimi anni i telefoni pieghevoli abbiano fatto un lavoro migliore per nascondere la cucitura, questa è ancora molto visibile. La capacità di Samsung di ridurla sarebbe un grande miglioramento se questa notizia si concretizzasse.

Tuttavia, è probabile che dovremo aspettare ancora un bel po' prima di sapere se è così o meno. È improbabile che Samsung annunci lo Z Flip 5 prima dell'agosto 2023, il che significa che c'è tutto il tempo per lavorare su qualsiasi cosa stia preparando.

Scritto da Oliver Haslam.