Questo è il Samsung Galaxy A14

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Galaxy A14 di Samsung, non ancora annunciato, è apparso in alcune immagini stampa trapelate e sembra piuttosto buono per essere un telefono economico.

Il telefono, che dovrebbe essere dotato di un ampio display Full HD+ da 6,8 pollici, è stato condiviso dal leaker Evan Blass. Egli afferma che queste immagini sono reali e saranno utilizzate da Samsung per la stampa, piuttosto che i rendering non ufficiali che erano stati condivisi in precedenza.

Le immagini mostrano la parte anteriore, posteriore e laterale del telefono, con un trio di fotocamere sul retro e un flash LED. La fotocamera principale dovrebbe essere da 50 megapixel, mentre sul davanti una fotocamera da 13 megapixel si occuperà dei selfie.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

All'interno, ci è stato detto di aspettarci un chip Exynos ancora sconosciuto e una batteria da 5.000 mAh.

Il telefono stesso dovrebbe avere un "prezzo piuttosto aggressivo", mentre Blass prevede anche che i vettori offriranno "numerosi modi per portarlo a casa gratuitamente".

Per quanto riguarda la data in cui Samsung dovrebbe finalmente svelare il Galaxy A14, non abbiamo ancora informazioni concrete. Tuttavia, il rapporto di Blass sembra suggerire che non sia troppo lontano, affermando che Samsung lo annuncerà dopo che "le persone hanno già fatto i loro acquisti per le vacanze" come parte dei recenti festeggiamenti del Black Friday e del Cyber Monday.

Scritto da Oliver Haslam.