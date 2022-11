Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli smartphone Samsung sono tra i migliori sul mercato e hanno giustamente la reputazione di spingersi oltre i limiti di ciò che un telefono può fare.

Ciò significa che possono essere un po' complicati da usare se non si è esperti di smartphone. Per fortuna esiste una modalità molto utile che si può attivare per semplificare le cose: la modalità facile. Ecco come funziona e come attivarla.

Se preferite, qui trovate altri suggerimenti e trucchi per il Samsung Galaxy S22.

Cos'è la modalità facile di Samsung?

Quella che Samsung chiama modalità facile è in realtà un'impostazione dei suoi smartphone che rende il display molto più facile da leggere.

Funziona ingrandendo le icone delle app, così come tutti i pulsanti e i caratteri, per facilitare la lettura di ciò che appare sul display del telefono.

È perfetto per chi ha problemi di vista, ma anche per chi è alle prime armi con gli smartphone, come le persone anziane.

Inoltre, semplifica la schermata iniziale e aggiunge un pulsante "Applicazioni" per rendere evidente dove trovare l'elenco delle applicazioni.

Come attivare la modalità facile di Samsung

Attivare la modalità facile è relativamente semplice: seguite questi passaggi per attivarla.

Scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore del display e toccare l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Selezionare Display nelle impostazioni Scorrere verso il basso fino a visualizzare la modalità facile e toccarla. Attivare l'impostazione utilizzando l'interruttore

Sotto l'interruttore, quando è attivo, sono presenti alcune impostazioni aggiuntive da personalizzare, tra cui il ritardo del tocco e del mantenimento e le impostazioni del colore della tastiera ad alto contrasto.

Ora la schermata iniziale presenta icone più grandi e nuove scorciatoie per aggiungere i contatti direttamente alla schermata iniziale.

