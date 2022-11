Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se state aspettando di mettere le mani su uno dei telefoni più appariscenti di Samsung, ora sappiamo quando sarà annunciato.

Avevamo già previsto che Samsung avrebbe annunciato la linea Galaxy S23 entro i primi due mesi del 2023, in base alle precedenti finestre di rilascio, ma ora ne abbiamo la certezza: Samsung annuncerà i modelli Galaxy S23 a febbraio 2023.

Lo sappiamo perché Samsung ce lo ha detto. O, più precisamente, lo ha detto a un'agenzia di stampa coreana. In un'intervista, un dirigente Samsung ha confermato che "la serie S23 sarà mostrata durante il nostro evento Unpacked negli Stati Uniti, che si terrà a febbraio". Tuttavia, il dirigente non ha detto dove avverrà la presentazione o se si tratterà di un evento che si terrà verso la fine del mese o verso l'altro.

Se tutto va come ci aspettiamo, Samsung annuncerà tre nuovi modelli a febbraio, con il Galaxy S23 Ultra in cima alla lista. Questo modello dovrebbe essere dotato di una fotocamera da 200 megapixel, tra le altre cose, mentre è previsto anche lo Snapdragon 8 Gen 2. Sembra inoltre che Samsung riceverà una versione speciale del nuovo e veloce chip di Qualcomm. Se è così, questo chip sarà leggermente più veloce di quelli di cui si sono accontentate altre aziende.

La conferma di tutto questo dovrebbe arrivare tra un paio di mesi e possiamo aspettarci che da qui ad allora trapelino altre informazioni.

Per quanto riguarda le altre funzioni in arrivo sui telefoni, l'ultima notizia è che Samsung prenderà in prestito una funzione dall'iPhone 14 e aggiungerà le comunicazioni satellitari ai suoi dispositivi a partire dal prossimo anno.

Scritto da Oliver Haslam.