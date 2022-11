Il Samsung Galaxy S23 dovrebbe avere caratteristiche satellitari simili a quelle dell'iPhone 14

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito,Samsung è al lavoro su una funzione che consentirà di inviare e ricevere comunicazioni satellitari, proprio come l'iPhone 14 di Apple.

I modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro di Apple possono utilizzare le comunicazioni satellitari quando le reti cellulari e Wi-Fi non sono disponibili, ma solo in situazioni di emergenza. Secondo un nuovo rapporto, la versione di Samsung di questa tecnologia sarà ancora più capace.

Il rapporto afferma che Samsung sta già testando una nuova funzione di comunicazione satellitare utilizzando 66 satelliti di comunicazione a bassa orbita di Iridium. Si pensa che l'azienda voglia consentire agli utenti di trasmettere messaggi di prova e piccole immagini "a centinaia di kbps", aprendo potenzialmente la porta ai normali servizi di messaggistica.

L'SOS di emergenza via satellite di Apple è ora disponibile negli Stati Uniti e in Canada e arriverà in alcuni Paesi europei a dicembre. Ma consente di inviare messaggi in scatola ai servizi di emergenza solo in caso di necessità, limitandone l'utilità. Apple ha indicato la scarsa larghezza di banda come la ragione di questa limitazione e non è chiaro se Samsung sia stata in grado di accelerare le cose.

Il rapporto rileva che Samsung sta attualmente elaborando le caratteristiche che verranno fornite con la linea Galaxy S23, e si ipotizza che la nuova funzione di comunicazione satellitare farà parte di questa release. Tuttavia, è possibile che venga aggiunta tramite un aggiornamento software in un secondo momento.

