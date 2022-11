Il Galaxy S23 di Samsung potrebbe avere un esclusivo chip Snapdragon 8 Gen 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung potrebbe ottenere una versione speciale del chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, annunciato di recente, e questo potrebbe significare la fine degli Exynos per gli europei.

Ci siamo sempre aspettati che Samsung utilizzasse l'ultimo e più importante chip di Qualcomm quando la linea Galaxy S23 arriverà il prossimo anno, ma il leaker Ice Universe suggerisce che potrebbero esserci una o due sorprese dietro l'angolo. A cominciare dalla versione specifica dello Snapdragon 8 Gen 2 che Samsung utilizzerà.

Ice Universe ritiene che il chip sarà una versione speciale ad alta frequenza, esclusiva di Samsung. Uno screenshot condiviso dal leaker mostra quello che sembra essere un Galaxy S23 Ultra con uno Snapdragon 8 Gen 2 con una velocità di clock di 3,36GHz. Il chip che tutti gli altri riceveranno funziona a 3,2GHz, il che suggerisce che c'è qualcosa in ballo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Breaking!

Il momento migliore per gli utenti europei è arrivato.

È stato confermato che la versione europea del Samsung Galaxy S23 utilizzerà lo Snapdragon 8 Gen2, una versione ad alta frequenza esclusiva di Samsung. Godetevela. pic.twitter.com/w6DqCdH30b- Ice universe (@UniverseIce) 16 novembre 2022

Se questo chip sarà notevolmente più veloce è un'altra questione, ma forse la parte più interessante delle affermazioni di Ice Universe è che questo chip è destinato al mercato europeo. Storicamente, le ammiraglie europee di Samsung sono state fornite con chip Exynos, il che significa che questa sarebbe la prima volta per la linea.

Non è ancora chiaro se il chip speciale per l'alta velocità sarà esclusivo per gli europei o se sarà disponibile anche per gli Stati Uniti, ma il tempo ce lo dirà. Sembra improbabile che Samsung utilizzi due versioni dello stesso chip nello stesso telefono - ma questo non ha impedito di inserire due chip diversi in quegli stessi telefoni per anni, quindi la vostra ipotesi è buona quanto la nostra a questo punto.

Scritto da Oliver Haslam.