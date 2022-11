Come utilizzare il gesto del tocco posteriore del Samsung Galaxy

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli smartphone Galaxy di Samsung sono dispositivi estremamente potenti e impressionanti, ma per molto tempo hanno perso una funzione nascosta a cui gli utenti hanno potuto accedere sugli iPhone di Apple.

Sull'iPhone è possibile accedere a un'impostazione che consente di toccare due volte il retro del telefono per utilizzare una scorciatoia, come fare uno screenshot o aprire Siri.

Ora, finalmente, Samsung ha aggiunto la possibilità di farlo anche sui suoi telefoni Galaxy, anche se è necessario seguire un paio di passaggi prima di poterlo fare.

Come abilitare il back tap sui telefoni Samsung Galaxy

Prima di poter accedere alla funzione Back Tap, è necessario scaricare l'applicazione Good Lock di Samsung.

Potete trovarla sul Galaxy Store (non sul Google Play Store) qui.

Una volta installata, apritela sul vostro telefono Galaxy per ottenere una serie di nuove opzioni di personalizzazione.

Grazie a un recente aggiornamento dell'app, ora è possibile utilizzare il Back Tap e scegliere quale azione il telefono assumerà dopo il doppio tocco sul retro.

La funzione funziona solo se la batteria ha un'autonomia di almeno il 15% e il telefono deve essere aperto e sbloccato.

Back Tap potrebbe non funzionare anche sui telefoni Galaxy più vecchi, per cui potrebbe essere necessario scaricare Good Lock per verificare se la funzione è disponibile al momento.

Scritto da Max Freeman-Mills.