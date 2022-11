Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il sostituto di Samsung per il Galaxy A53 sembra essere in gran parte lo stesso, con lo schermo da 6,4 pollici del Galaxy A54 5G seduto davanti con una singola fotocamera a fori.

Con Samsung che dovrebbe annunciare l'A54 nei primi giorni del 2023, non dovremo aspettare molto per vedere cosa ha in serbo l'azienda. Ma il leaker OnLeaks ha già fornito un contesto per il portatile non ancora annunciato, con dei rendering che ci danno la migliore visione possibile.

Secondo un rapporto congiunto di OnLeaks e 91mobiles, il nuovo telefono avrà un display da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione FHD+. Sul retro troveremo tre fotocamere, di cui la principale da 50 megapixel. Non si sa molto delle altre due, anche se si prevede che nessuna sia un sensore di profondità dedicato: a quanto pare, la fotocamera principale farà il doppio lavoro.

All'interno, si prevede una batteria da circa 5.000 mAh, 128 GB di memoria e 6 GB di RAM. L'elaborazione sarà gestita da un chip Exynos 7904, sempre che le voci siano corrette. La batteria dovrebbe essere ricaricata da una porta USB-C, il che non sorprenderà nessuno a questo punto.

Per quanto riguarda l'aspetto di base, va bene. È il più generico possibile, ma dato il prezzo molto ragionevole del Samsung Galaxy A53, è più che sufficiente. C'è un leggero aspetto da Galaxy S23 in questo dispositivo, almeno grazie alla disposizione della fotocamera posteriore.

Scritto da Oliver Haslam.