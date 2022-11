Un telefono Samsung arrotolabile non si farà, dice un analista

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung è già un grande protagonista nel mondo dei telefoni pieghevoli, ma è improbabile che si dedichi presto a quelli arrotolabili, secondo un analista.

La notizia significa che chi spera di mettere le mani su un telefono pieghevole di Samsung potrebbe rimanere deluso. O semplicemente dovrà aspettare molto a lungo.

"Il mercato dei telefoni pieghevoli si sovrappone a quello dei telefoni scorrevoli", ha dichiarato Yi Choong-hoon, CEO e analista di punta di UBI Research, società di monitoraggio del mercato dei display con sede a Seoul. "Sarà difficile per i telefoni scorrevoli creare un proprio mercato".

Di conseguenza, Yi afferma che "Samsung sembra disinteressata ai telefoni scorrevoli" e che invece concentrerà le proprie risorse sulla realizzazione di telefoni pieghevoli ancora migliori.

Yi solleva anche un punto interessante. Mentre i telefoni pieghevoli sono immediatamente ovvi per i consumatori - un pieghevole potrebbe aprirsi come un libro o funzionare come un vecchio flip phone - l'idea di un dispositivo arrotolabile è estranea a loro. Il suggerimento è che un telefono arrotolabile potrebbe essere eccessivamente complicato. Yi ritiene che questo sia lo stesso motivo per cui non vedremo display scorrevoli nei computer portatili.

Questo non significa però che i telefoni scorrevoli non si faranno. Yi ritiene che alcune aziende potrebbero decidere di lanciare telefoni rollabili nel tentativo di differenziarsi da Samsung.

Motorola ha già mostrato un concept di telefono rollabile, ma non è qualcosa che l'azienda prevede di vendere ai consumatori. Almeno, non ancora. Oppo è un'altra azienda che ha mostrato un proprio concept, chiamato Oppo X.

Scritto da Oliver Haslam.