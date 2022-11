Samsung Galaxy S23 potrebbe essere lanciato prima del previsto: si ipotizza una data di inizio febbraio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La famiglia di dispositivi Samsung Galaxy S23 potrebbe essere lanciata un po' prima del previsto, con il Galaxy Unpacked che potrebbe avvenire nella prima settimana di febbraio 2023.

Si tratterà di un lancio importante per Samsung, che continua a dominare il mercato degli smartphone. Il sito di notizie coreano Chosun suggerisce che il lancio avverrà nella prima settimana di febbraio con un evento a San Francisco, e i dispositivi saranno disponibili dal 17 febbraio 2023.

Samsung era solita lanciare i suoi dispositivi al Mobile World Congress, che di solito si tiene alla fine di febbraio a Barcellona, in Spagna. Negli ultimi anni, Samsung ha anticipato la data, ottenendo un certo vantaggio strategico: spesso i dispositivi sono sugli scaffali prima ancora che i rivali li abbiano lanciati.

Questo ha comportato un cambiamento di programmazione da parte di Xiaomi, che dovrebbe annunciare il suo prossimo dispositivo a breve, ma che di solito viene lanciato solo in Cina, mentre il lancio globale avverrà qualche mese dopo.

L'aspetto importante del lancio anticipato di un telefono è che si pone una pietra miliare nella corsa alle specifiche: ogni lancio successivo viene poi misurato in base all'annuncio precedente. Con Samsung che dovrebbe inserire una fotocamera principale da 200 megapixel nel Galaxy S23 Ultra, i rivali saranno rapidamente confrontati e forse giudicati inferiori.

In gran parte si tratta di una tattica di marketing: se Samsung riesce a far arrivare prima i suoi dispositivi nelle menti e nelle mani dei clienti, questi ultimi potrebbero non preoccuparsi di prendere in considerazione le alternative.

L'altra cosa che sappiamo di Samsung è che è estremamente difficile tenere segreto un dispositivo Samsung: sospettiamo che nei prossimi mesi ci saranno fughe di immagini, specifiche e quant'altro.

L'unica sorpresa che ci aspettiamo il giorno del lancio sarà rappresentata da alcune funzionalità software che Samsung introdurrà per migliorare l'esperienza dell'ecosistema Samsung.

Scritto da Chris Hall.