Il Galaxy S23+ di Samsung si è imposto nei primi test di Geekbench

(Pocket-lint) - Il Galaxy S23+ di Samsung non sarà annunciato prima di qualche mese, ma ha già conquistato i primi punteggi di Geekbench.

Ci aspettiamo che Samsung annunci tre nuovi telefoni di punta nel 2023, con il Galaxy S23+ che sarà affiancato dal modello base Galaxy S23 e dal Galaxy S23 Ultra di fascia alta. Tuttavia, è il figlio di mezzo che è emerso nei nuovi punteggi di Geekbench, e sembra essere il modello destinato al mercato statunitense, completo di chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Con questo in mente, entriamo nel vivo dei numeri. Se il risultato di questo benchmark è effettivamente il Samsung Galaxy S23+, i futuri acquirenti possono aspettarsi un punteggio single-core di circa 1485 e un punteggio multi-core di circa 4844. Per mettere questo dato in prospettiva, l'Apple A16 Bionic che equipaggia l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max raggiunge circa 1879 nei test single-core e 4664 in quelli multi-core.

Altri punti interessanti emersi dall'elenco di Geekbench sono la presenza di 8 GB di RAM e di una GPU Adreno 740 che gestisce i pixel.

Dato che il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 non è ancora ufficiale, potremmo assistere a un aumento della velocità e a numeri più alti man mano che il software e Geekbench saranno ottimizzati per questo dispositivo. Ma per ora questi punteggi sono più che rispettabili e battere un iPhone 14 Pro in prestazioni multi-core non è cosa da poco.

Se le precedenti finestre di rilascio sono indicative, Samsung dovrebbe annunciare tutti e tre i suoi nuovi telefoni di punta intorno a febbraio 2023. Probabilmente ci aspettiamo che emergano ulteriori dettagli man mano che ci avviciniamo al grande giorno.

Scritto da Oliver Haslam.