Samsung vuole dei pieghevoli più sottili con slot per la S Pen e senza pieghe

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Samsung ha detto ai suoi fornitori che vuole essere in grado di migliorare il suo gioco pieghevole con alcuni miglioramenti spesso richiesti, tra cui gli slot per la S Pen.

Essendo Samsung già il principale attore del mercato dei dispositivi pieghevoli in molti territori, l'azienda non sembra intenzionata a riposare sugli allori. Secondo un nuovo rapporto, Samsung ha già comunicato ai suoi fornitori che ci sono alcune sfide progettuali fondamentali da affrontare e sono tutte cose che i potenziali acquirenti saranno in grado di sostenere.

In cima alla lista sembra esserci il desiderio di ridurre le dimensioni della piega che è così evidente su alcuni telefoni pieghevoli, anche se sono migliorati nelle ultime iterazioni. La piega non sparirà, ma è almeno una cosa che Samsung ha detto ai suoi fornitori di tenere presente.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le pieghe non sono l'unica cosa che dissuade le persone dall'acquistare un telefono pieghevole e Samsung afferma di voler inserire in futuro la S Pen in un apposito alloggiamento. Questo è sempre stato un punto di forza della linea Galaxy Note e ora Samsung vuole portarlo anche sul Galaxy Fold.

Tra gli altri miglioramenti del design su cui Samsung punta ci sono motori di vibrazione migliorati, una struttura più sottile e leggera e fotocamere migliori.

The Elec riporta che Samsung voleva originariamente aggiungere una S-Pen al Galaxy Z Fold 4, ma alla fine ha scartato l'idea, mentre anche le fotocamere migliorate facevano parte dei piani originali. Anche queste sono state accantonate in seguito alle preoccupazioni per lo spessore e il peso del dispositivo, ma Samsung avrebbe detto ai fornitori di trovare un modo per aggirare queste preoccupazioni in futuro.

Scritto da Oliver Haslam.