La nuova fotocamera del Samsung Galaxy S22 punta alle stelle

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I possessori di un telefono Samsung Galaxy S22 possono ora scattare foto ancora più impressionanti delle stelle grazie alla nuovissima funzione Astrophoto.

La funzione, che secondo Samsung fa parte dell'app Expert RAW, conferisce agli utenti superpoteri nell'acquisizione di foto del cielo notturno. Il comunicato stampa contiene più di qualche parola d'ordine, tra cui "tecnologia di segmentazione AI" ed "elaborazione multi-frame", ma questo non ha importanza. Ciò che conta è che state per scattare delle foto straordinarie.

Per farlo, potrete aprire l'app Expert RAW e toccare un nuovo pulsante nell'angolo in alto a destra che abilita la modalità Astrophoto. Qui si può anche toccare un altro pulsante Sky Guide (Guida al cielo), che inserisce una mappa stellare sopra il cielo notturno, mostrando esattamente dove si trovano le costellazioni. Non si perderà mai più uno scatto.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Samsung sostiene che le immagini risultanti sembreranno scattate con un'attrezzatura professionale di alto livello, ma bisognerà vedere come andrà a finire. Chi si sente un artista dell'astro può utilizzare esposizioni multiple e poi usare le sovrapposizioni per combinarle in un unico scatto, dice Samsung. Sembra un'idea interessante ma, ancora una volta, dobbiamo vedere se i risultati sono all'altezza delle promesse.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Questa non è l'unica novità che Samsung ha apportato ai telefoni Galaxy S22 questa settimana. Una nuova applicazione Camer Assistant aggiunge opzioni come la possibilità di disabilitare l'HDR automatico, ottenere una velocità di scatto più elevata e altro ancora. Ma questa è una notizia vecchia: ve ne abbiamo già parlato.

Scritto da Oliver Haslam.