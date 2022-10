L'assistente per la fotocamera di Samsung migliora la fotocamera del telefono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha rilasciato un nuovo modulo Good Lock progettato specificamente per contribuire a rendere la fotocamera del Galaxy S22 ancora migliore, aggiungendo nuove opzioni.

Good Lock è un'applicazione che consente di aggiungere ulteriori opzioni di personalizzazione per coloro che desiderano lavorare a fondo con il proprio telefono. L'ultimo modulo di Good Lock è Camera Assistant e si propone di offrire ai fotografi nuove opzioni per modificare le funzioni della fotocamera del Samsung Galaxy S22. È disponibile da subito, anche se attualmente è in versione beta: un aspetto da tenere in considerazione prima di provarlo.

Se decidete di provare Camera Assistant, scoprirete che ora avete una serie di nuove opzioni con cui giocare. Alcune sono più interessanti di altre, ma le aggiunte principali includono la possibilità di disabilitare completamente l'HDR automatico e la funzione che ammorbidisce le immagini smussando i bordi più netti.

Altri interruttori che potreste voler azionare includono un otturatore più veloce che cattura un minor numero di fotogrammi per rendere le cose più rapide, ma tenete presente che c'è la possibilità di degradare la qualità dell'immagine con questa funzione.

Siete stanchi della funzione che fa sì che il vostro Galaxy S22 registri automaticamente un video quando tenete premuto il pulsante di scatto anche in modalità Foto? È possibile disattivarla grazie a Camera Assistant.

Per saperne di più su Camera Assistant è possibile consultare un post sul forum Samsung Community, ma il rilascio completo è previsto per il prossimo anno. La beta è disponibile per il download tramite il Galaxy Store, ma purtroppo solo in alcune regioni.

Scritto da Oliver Haslam.