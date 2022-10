Samsung Galaxy A54 potrebbe avere una batteria leggermente più grande di quella dell'A53

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente Samsung Galaxy A54 potrebbe beneficiare di una batteria leggermente più grande rispetto a quella del suo predecessore.

Secondo un nuovo rapporto, il Galaxy A54 potrà contare su una batteria con capacità nominale di 4.905 mAh, un aumento rispetto alla batteria da 4.860 mAh che Samsung ha fornito al vecchio Galaxy A53.

Anche se questo leggero aumento di capacità non avrà di per sé un impatto massiccio sulla durata della batteria, è sempre positivo vedere questi numeri aumentare piuttosto che diminuire. Per quanto riguarda la velocità di ricarica della batteria, è improbabile che ci si possa aspettare qualcosa di troppo entusiasmante: l'attuale Galaxy A53 può caricare fino a 25W e questo sembra essere il risultato più probabile anche in questo caso.

Per quanto riguarda il resto del telefono, si è parlato di una fotocamera da 50 megapixel, che in realtà è diversa da quella del modello precedente. Il Galaxy A53 aveva una fotocamera principale da 64 megapixel.

Non si sa molto altro sul Samsung Galaxy A54 o su ciò che avrà da offrire, ma c'è la possibilità di un chip Exynos 1380 per coloro che amano tenere d'occhio questo genere di cose. Ulteriori specifiche e dettagli saranno probabilmente rivelati nei prossimi mesi, man mano che ci avvicineremo a un potenziale rilascio, quando questo avverrà. Al momento, però, si pensa che l'uscita sia prevista per il mese di marzo.

Scritto da Oliver Haslam.